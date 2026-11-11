В Швеции Социал-демократическая партия и Партия зеленых должны 11 ноября встретиться с Партией центра и Левой партией, чтобы обсудить возможности формирования жизнеспособной правительственной коалиции. Об этом сообщает The Local Sweden.

Попытка преодолеть разногласия

Представительница Партии зеленых по экономическим вопросам Янин Альм Эриксон заявила шведскому телеканалу SVT, что четыре партии встретятся, если не произойдет ничего непредвиденного. Переговоры должны быть посвящены преодолению разногласий по поводу состава будущего правительства.

По ее словам, тупиковая ситуация будет сохраняться, пока Партия центра отказывается поддержать правительство, в которое войдут министры от Левой партии, а Левая партия не соглашается поддерживать кабинет без своих министров.

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Позиция Партии зеленых

Альм Эриксон отметила, что Партия зеленых по-прежнему считает участие всех четырех политических сил лучшим и наиболее стабильным вариантом. По ее мнению, правительство большинства с участием этих партий обеспечило бы стабильность и выполнение договоренностей.

Переговоры проходят после того, как лидер Партии центра Элисабет Танд Рингквист смягчила оппозицию поддержке правительства, которое зависело бы от голосов ультраправых «Шведских демократов». Она дала лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону и лидеру Социал-демократической партии Магдалене Андерссон неделю, чтобы представить лучший общий пакет политик и конфигураций правительства.

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