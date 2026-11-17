В Швеции Социал-демократическая партия, Партия центра, Партия зелёных и Левая партия согласовали параметры будущего закона, который должен остановить депортации молодых людей, прибывших в страну как иждивенцы своих родителей. Инициатива касается людей, которым отказали в разрешении на проживание 20 июля 2021 года или позднее. Об этом сообщает The Local Sweden.

Решение комитета

Во вторник Комитет социального страхования, который занимается миграционным законодательством, принял решение, определяющее сферу действия будущего закона. Четыре партии согласовали его положения в рамках работы комитета.

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Следующие шаги

Полный текст законопроекта партии планируют подготовить в ближайшие месяцы. В настоящее время в Швеции нет сформированного правительства, поэтому работу над документом должны продолжить в комитете.

Партии надеются, что после обнародования параметров будущего законодательства Шведская миграционная служба приостановит принятие решений о депортации до формирования нового правительства. Они также рассчитывают, что новые нормы вступят в силу не позднее осени 2027 года.

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