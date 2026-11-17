В Швеции цены на электроэнергию этой зимой могут быть несколько выше, чем в сезоне 2022–2023 годов во время энергетического кризиса. Такой прогноз опубликовал поставщик электроэнергии Bixia, сообщает The Local Sweden.

Прогноз на зимние месяцы

По оценке Bixia, средняя цена электроэнергии в Северной Европе в период с декабря по февраль составит около 1,70 шведской кроны за киловатт-час. Компания отметила, что это немного выше показателей зимнего сезона 2022–2023 годов.

Аналитик Bixia Йохан Сигвардссон подчеркнул, что неопределённость остаётся необычно высокой, поэтому цены могут существенно колебаться в обе стороны.

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Самые высокие цены ожидаются на юге

Согласно прогнозу, домохозяйства и предприятия южной Швеции столкнутся с самыми высокими ценами. На местный рынок влияют цены на электроэнергию в Германии и Дании. В зоне SE4, охватывающей Сконе, Блекинге и части Халланда и Смоланда, цена в зимние месяцы может достичь 1,80 кроны за киловатт-час.

В зоне SE3, в которую входят Стокгольм, Гётеборг и регион Мелардален, Bixia прогнозирует около 1,50 кроны за киловатт-час. В зонах SE1 и SE2, расположенных преимущественно к северу от реки Далэльвен, ожидается значительно более низкий уровень — примерно 0,70 кроны за киловатт-час.

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