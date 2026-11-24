Парламент Швеции 30 ноября проголосует за предоставление премьер-министру Ульфу Кристерссону нового четырехлетнего мандата. Как сообщает The Local Sweden, переговоры о формировании правительства зашли в тупик после парламентских выборов 13 сентября.

Распределение мест в парламенте

На выборах левоцентристская оппозиция получила 176 мест, тогда как правый блок Кристерссона, в который входят придерживающиеся антииммиграционной позиции Шведские демократы, получил 173 мандата. Четыре партии левоцентристского блока не смогли сформировать правительство из-за идеологических разногласий.

Кристерссон не имеет парламентского большинства и перед голосованием будет пытаться заручиться поддержкой Партии центра, которая сейчас склоняется к левому политическому спектру. Партия до сих пор отказывалась сотрудничать с правительством, на которое влияют либо ультраправые Шведские демократы, либо социалистическая Левая партия.

Риск внеочередных выборов

Спикер парламента Андреас Норлен заявил, что пока неизвестно, одобрит ли парламент кандидатуру Кристерссона 30 ноября. Если голосование окажется неудачным, должно состояться еще одно голосование за премьер-министра. Норлен отметил, что такое развитие событий создает значительный риск внеочередных выборов.

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Согласно процедуре спикер может вынести на голосование законодателей до четырех кандидатур на должность премьер-министра. Если все такие голосования завершатся безрезультатно, в Швеции должны быть назначены внеочередные выборы.

Две предыдущие попытки избрать главу правительства уже завершились неудачей: 15 октября парламент не поддержал лидера Социал-демократической партии Магдалену Андерссон, а 3 ноября — лидера Партии центра Элисабет Танд Рингквист. В последний раз внеочередные выборы в Швеции проводились в 1958 году.

Швеция уже сталкивалась с длительными переговорами о формировании правительства: после выборов 2022 года они продолжались 37 дней, а после голосования 2018 года — 134 дня.

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