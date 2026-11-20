В Швеции все больше иностранцев получают письма от Миграционного агентства о проверке возможного отзыва постоянного разрешения на проживание. В настоящее время у агентства открыто 7884 дела об отзыве разрешений на проживание, сообщает The Local Sweden.

Ведомство не уточнило, сколько из этих дел связано с подозрениями относительно первоначальных оснований для выдачи разрешения. Общее число также включает случаи выезда человека из Швеции, изменения условий в странах происхождения беженцев и стандартный отзыв старых разрешений на работу после смены работодателя.

Приоритет для Миграционного агентства

Согласно статистике Миграционного агентства, ежегодное число отозванных временных и постоянных разрешений на проживание выросло в четыре раза после прихода к власти правительства Тидё в 2022 году. В 2023 году правительство поручило агентству уделять приоритетное внимание делам об отзыве разрешений и создать систему мониторинга результатов. Это поручение повторялось в 2024, 2025 и 2026 годах.

В апреле 2024 года агентство запустило стратегическое направление, посвященное отзыву разрешений, организованной преступности и угрозам национальной безопасности. В марте 2025 года оно официально создало контрольное подразделение примерно из 100 сотрудников, которое разрабатывает процедуры и предоставляет рекомендации работникам. Еще около 100 сотрудников в других подразделениях занимаются делами об отзыве разрешений.

С ноября 2024 года до конца 2025 года два подразделения, рассматривающие заявления о гражданстве, передали в подразделение по отзыву разрешений сведения о 637 заявителях, чьи постоянные разрешения могли быть пересмотрены.

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Начало проверки не означает отзыв

Руководитель секции национального оперативного подразделения Миграционного агентства Оскар Экблад отметил, что для начала проверки требуется более низкий порог доказательств, чем для фактического отзыва разрешения. Информация для рассмотрения может поступать от других государственных органов, частных лиц или сотрудников, рассматривающих заявления о гражданстве, воссоединении семьи или других разрешениях.

Иммиграционный адвокат Юстби Джуанват заявил, что агентство пересматривает предыдущие дела и объяснения заявителей, ища несоответствия или признаки возможной ложной информации. По его словам, в 2026 году он уже вел от 10 до 20 таких дел, тогда как в 2025 году у него было одно.

Среди дел, которыми занимался адвокат, были случаи, когда люди получали постоянное разрешение через брак или партнерство, а вскоре прекращали отношения. В одном из таких случаев Миграционный суд в Гётеборге отменил решение об отзыве разрешения после того, как заявительница предоставила доказательства подлинности брака.

В июле вступил в силу закон о «ненадлежащем поведении». Он отменил требование о наличии «особых причин» для отзыва разрешения, действующего более четырех лет, однако это изменение распространяется только на разрешения, выданные после вступления закона в силу. Закон также позволяет отозвать постоянное разрешение из-за ненадлежащего поведения, если по меньшей мере часть такого поведения произошла после июля.

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