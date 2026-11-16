20 ноября в Швеции вступит в силу новый Закон о потребительском кредитовании, предусматривающий более тщательные проверки клиентов сервисов оплаты по счету, в частности Klarna и Qliro. Как сообщает The Local Sweden, Klarna уже начала просить пользователей своего приложения заполнять сведения о личных финансах и жизненных обстоятельствах, чтобы оценить их платежеспособность.

Более тщательная проверка

По словам юриста Шведского агентства по делам потребителей Анны Линдстрём, поставщики кредитов будут обязаны задавать больше вопросов и собирать более широкий перечень данных. Она объяснила, что проверка должна быть тщательной, тогда как ранее компании имели больше свободы усмотрения в ее проведении.

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Закон приняли в январе 2026 года. Его действие распространяется на большее количество видов кредитования, в частности на беспроцентные кредиты, предоставляемые третьими сторонами, такими как Klarna или аналогичные компании. Цель изменений — противодействие чрезмерной задолженности потребителей.

Какие данные могут запросить

Клиентов могут попросить указать годовой доход, количество детей и тип занятости. Те, кто не предоставит такие сведения, могут не получить возможности оплатить покупку по счету. При этом они смогут рассчитаться дебетовой картой, если на ней достаточно средств.

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