Исследователи Королевского технологического института KTH в Швеции испытали гидрогели из волокон пшеничных и ржаных отрубей для инкапсуляции модельных малых молекул и белков. Как сообщает News-Medical, технологию рассматривают как возможный способ доставлять потенциальные средства для лечения заболеваний толстой кишки, в частности язвенного колита, болезни Крона или колоректального рака.

Реакция на фермент кишечных бактерий

Основой гидрогелей стал арабиноксилан — растительное волокно, выделенное из пшеничных и ржаных отрубей. Исследователи искали альтернативу распространённым оболочкам для лекарств, которые растворяются при определённом уровне кислотности, обычно близком к pH 7 в толстой кишке.

Работа сосредоточена на β-ксиланазе — ферменте, который обнаруживают среди бактерий толстой кишки и который может переваривать растительные волокна. Фермент расщепляет волокнистую сеть арабиноксиланового геля, благодаря чему могут высвобождаться инкапсулированные молекулы.

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Необходимы дальнейшие исследования

В испытаниях гидрогели из ржаного арабиноксилана полностью удерживали модельный белок, а после воздействия β-ксиланазы высвобождали значительную его часть. Учёные также изучали, как изменять свойства гелей, в частности с помощью сублимационной сушки.

По словам директора исследовательского центра PLENTY и профессора гликознания KTH Франсиско Вилапланы, в будущем этот подход может найти применение для пероральной доставки лекарств или пробиотиков в кишечник. В то же время пока неизвестно, сможет ли такой гель выдержать прохождение через желудок и тонкую кишку во время пищеварения в живом организме.

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