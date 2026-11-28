В Швеции однократная доза псилоцибина в сочетании с психологической поддержкой была связана с быстрым уменьшением симптомов депрессии у пациентов с повторяющимися эпизодами умеренной или тяжелой депрессии. Это показало первое в стране рандомизированное двойное слепое клиническое исследование, о котором сообщает ScienceDaily.

В испытании второй фазы участвовали 35 человек в возрасте от 20 до 65 лет. Одной группе однократно дали 25 мг псилоцибина — психоделического соединения, содержащегося в некоторых грибах, — другой назначили ниацин в качестве активного плацебо. Все участники прошли пять сеансов психологической поддержки до, во время и после лечения.

Изменения за восемь дней

Состояние участников оценивали по шкале депрессии Монтгомери — Асберга. Через восемь дней после введения вещества средний показатель в группе псилоцибина снизился на 9,7 балла, тогда как в группе плацебо — на 2,4 балла. Разница в 7,3 балла была статистически значимой и клинически ощутимой, отметили исследователи.

По самооценкам участников, преимущество псилоцибина над плацебо стало заметным уже на второй день после лечения. Статистически значимая разница сохранялась чуть более трех месяцев. Через шесть недель ремиссии достигли 53% участников, получивших псилоцибин, против 6% в группе плацебо.

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Ограничения и побочные эффекты

Во время оценки через год 53% участников группы псилоцибина также находились в ремиссии. В то же время часть людей из группы плацебо к тому моменту тоже выздоровела, поэтому исследователи уже не установили статистически значимой разницы между группами.

Большинство нежелательных реакций были легкими или умеренными и проходили относительно быстро. Однако у двух участников, получивших псилоцибин, наблюдалась тяжелая тревога, которая сохранялась и требовала медицинской помощи.

Авторы также обратили внимание на сложность сохранения ослепления в исследованиях психоделиков: почти все участники правильно определили, получили ли они псилоцибин или плацебо. Это могло повлиять на результаты из-за ожиданий от лечения. Ученые планируют проанализировать данные ПЭТ-сканирования, образцы крови и спинномозговой жидкости, чтобы исследовать возможные биологические механизмы действия псилоцибина.

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