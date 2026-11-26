В Швеции 26 ноября цены на электроэнергию должны достичь самого высокого уровня с декабря 2022 года. Даже северные регионы страны, которые обычно не сталкиваются с высокими ценами, ожидают резкого подорожания.

Цены на уровне декабря 2022 года

По данным The Local Sweden, системная цена на электроэнергию для всего Северного региона на бирже Nord Pool составит 3,19 шведской кроны за киловатт-час. Это самый высокий показатель с начала года и наибольший уровень с декабря 2022 года.

В северных электроэнергетических зонах Швеции средняя суточная цена приближается к 3 кронам за киловатт-час. В большей части Европы в этот день стоимость электроэнергии также ожидается на уровне чуть выше 3 крон за киловатт-час.

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Ослабление ветра и остановка реактора

Среди причин скачка цен издание называет ослабление ветра и временную остановку на несколько дней финского ядерного реактора Олкилуото-3 — крупнейшего в Северном регионе.

Аналогичная ситуация ожидается и в пятницу из-за холодной погоды при высоком атмосферном давлении и низкой выработке ветровой электроэнергии. Позднее некоторое облегчение возможно с приходом новых областей низкого давления.

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