Во время подводных раскопок у южного побережья Швеции археологи обнаружили фрагменты кольчуги на королевском военном корабле «Грибсхунден», также известном как «Грифон», затонувшем в 1495 году. Судно было флагманом датско-норвежского короля Ханса. Как сообщает Live Science, находку сделали в зоне под носовой боевой платформой корабля.

Кольчуга и сундук

Фрагменты кольчуги из медного сплава лежали открыто на месте кораблекрушения. Руководитель проекта «Грифон», археолог Стокгольмского университета Рольф Варминг отметил, что обнаружение произошло случайно и свидетельствует о значительном объеме еще не исследованных материалов на затонувшем судне.

Исследователи также нашли необычный сундук для боеприпасов, который по-немецки называется zeuglade. Команда отобрала образцы, чтобы установить его содержимое и выяснить, сохранились ли в нем следы пороха. Возле сундука зафиксировали и другие предметы, которые могут указывать на наличие дополнительных сундуков. Археологи предполагают, что этот участок мог быть местом хранения военного снаряжения.

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Корабль короля Ханса

«Грифон» использовали как своеобразный плавучий замок короля Ханса. В 1495 году он направлялся в Кальмар, где монарх должен был вести переговоры о политическом союзе и добиваться возвращения Швеции в союз с Данией и Норвегией. На борту находились около 150 немецких наемников.

Во время остановки в порту Роннебю корабль загорелся — вероятно, после удара молнии — и затонул. Очевидцы, которым удалось спастись, сообщали о гибели многих людей. Король во время катастрофы находился на берегу. В 1970-х годах судно повторно обнаружили в Балтийском море, а в 2013 году археологи официально идентифицировали его как «Грифон».

Происхождение снаряжения еще изучают

Согласно историческим источникам, на корабле находились немецкие ландскнехты, поэтому кольчуга и сундук могли принадлежать им. В то же время исследователи подчеркивают, что назначение этого участка корабля и владельцы предметов еще не установлены. Сейчас они проводят химический анализ, чтобы определить происхождение доспехов и сундука, а также изучить военное снабжение и логистику.

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