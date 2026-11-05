В курганном захоронении Туннуг в Уюкской долине Южной Сибири археологи нашли доказательства употребления каннабиса около 2800 лет назад. В могиле обнаружили семена растения, а в образцах человеческих волос — химические сигналы, соответствующие тетрагидроканнабинолу и каннабинолу, сообщает Live Science.

Семена и следы в волосах

Исследователи изучили так называемый царский курган, в центре которого располагались четыре деревянные конструкции с несколькими гробами из стволов деревьев. Внутри конструкций археологи обнаружили скопления мелких семян Cannabis ruderalis — дикорастущей разновидности каннабиса.

В захоронении нашли более 1000 целых семян и около 500 фрагментов. Радиоуглеродное датирование отнесло их к периоду между 800 и 760 годами до нашей эры. Анализ нескольких образцов человеческих волос выявил сигналы, соответствующие ТГК и каннабинолу — психоактивным соединениям, связанным с каннабисом. В то же время примененные тесты не позволили определить количество употребленного вещества.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предположения о погребальном ритуале

На деревянных погребальных конструкциях лежали скелеты лошадей, которые, по описанию исследователей, были частью скифской погребальной традиции. Она предусматривала жертвоприношения лошадей и людей. Авторы исследования отметили, что в этом княжеском захоронении, вероятно, также происходили человеческие жертвоприношения.

Первый автор работы, археолог Института геоантропологии Макса Планка в Йене Джино Каспари, заявил, что молекулярные следы в волосах и семена происходят из одной могилы и свидетельствуют об использовании каннабиса из-за его одурманивающих свойств. Исследователи предположили, что растение могло применяться для успокоения людей, которых включали в ритуалы, однако это является интерпретацией погребального контекста.

Работа опубликована в журнале Science. Ученые уже начали секвенирование части растительных образцов, чтобы больше узнать об одомашнивании и распространении этой культуры.

Читай нас в