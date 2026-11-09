В Сиднее 15-летнего подростка несколько раз ранили возле школы — ABC News Australia
В пригороде Касула на юго-западе Сиднея в Австралии 15-летнего подростка несколько раз ранили возле школы Casula High School. Об этом сообщает ABC News. После нападения подростка доставили в Liverpool Hospital.
Вызов экстренных служб
Полиция штата Новый Южный Уэльс заявила, что экстренные службы вызвали на Myall Road в Касуле незадолго до 8:30. Причиной вызова стали сообщения о нападении возле школы. Правоохранителям сообщили, что подростку несколько раз нанесли ранения в область живота.
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Состояние пострадавшего
Парамедики оказали пострадавшему помощь на месте происшествия, после чего доставили его в Liverpool Hospital. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. На месте нападения оборудовали криминалистическую зону, полиция расследует обстоятельства инцидента.