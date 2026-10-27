В австралийском Сиднее 17-летнему юноше предъявили обвинения в связи с пожаром в жилом доме в Абботсфорде. В результате возгорания четыре человека были госпитализированы из-за вдыхания дыма, среди них — 88-летняя женщина. Дом был полностью уничтожен огнём, сообщает ABC News.

Пострадавшие и тушение пожара

Пожар произошёл во вторник. Около 4:00 на место прибыли 40 пожарных на 10 автомобилях. Из дома спасли 88-летнюю женщину, её сына и его жену, которых впоследствии доставили в больницу из-за вдыхания дыма.

Также был госпитализирован 49-летний мужчина, который поднялся по лестнице, чтобы спасти пожилую женщину. Ещё одному мужчине, которого полиция назвала давним арендатором дома, оказали медицинскую помощь, однако госпитализация ему не потребовалась.

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Задержание и обвинения

По данным полиции, около 23:00 во вторник юношу задержали в доме в Меррилендсе. Ему оказали помощь из-за ожогов рук и ног, после чего доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Во время обыска детективы изъяли несколько предметов, представляющих интерес для следствия. Подростку предъявили обвинение в повреждении имущества огнём или взрывом на сумму более 15 тысяч австралийских долларов. Также его обвиняют в нахождении в транспортном средстве, завладение которым произошло без согласия владельца, и в получении имущества путём обмана.

Подростку отказали в залоге. Ожидается, что в среду он предстанет перед судебным подразделением в Парраматте, рассматривающим вопросы залога.

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