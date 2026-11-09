В Сиднее, Австралия, двум сотрудникам полиции штата Новый Южный Уэльс предъявили обвинения по делу о предполагаемом наезде служебного автомобиля на 25-летнюю женщину, ехавшую на электровелосипеде, и оставлении места ДТП. Об этом сообщает ABC News Australia.

Обстоятельства инцидента

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, женщина ехала на электровелосипеде возле Glebe Point Road во внутренней западной части Сиднея примерно в 5:00 во вторник, 12 мая. Ее сбил полицейский автомобиль с опознавательными знаками.

Полиция заявила, что правоохранители, находившиеся при исполнении, предположительно не остановились для оказания помощи и уехали с места происшествия. После этого женщина вызвала экстренные службы и сообщила об инциденте полиции.

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Какие обвинения предъявили

27-летнему констеблю предъявили обвинения в невыполнении законного требования как сотрудником полиции, неосторожном управлении транспортным средством и непредоставлении данных другому водителю. Полиция будет утверждать в суде, что именно он управлял служебным автомобилем в момент столкновения.

Второму констеблю, которому 25 лет, предъявили обвинение в невыполнении законного требования как сотрудником полиции. Обоим вручили уведомления о необходимости явиться в суд Дауннинга 15 января. Полиция штата Новый Южный Уэльс пересматривает их служебный статус.

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