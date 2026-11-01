В Сиднее, Австралия, вооружённые полицейские начали патрулирование после смертельной стрельбы на Бонди-Бич в декабре. Специально подготовленные сотрудники нового подразделения Armed Response Command (ARC) будут нести службу в популярных туристических районах с длинноствольным оружием, сообщает BBC News.

Патрулирование людных мест

Полиция штата Новый Южный Уэльс заявила, что сотрудники ARC также будут патрулировать крупные мероприятия, в том числе спортивные матчи, и места богослужений. Цель подразделения — предотвращать серьёзные угрозы, сдерживать их и быстро реагировать на инциденты с участием вооружённых нападавших.

В полиции отметили, что ARC должна быть хорошо заметна в городе: её сотрудники будут передвигаться на специализированных автомобилях и носить винтовки. Детектив-суперинтендант Эндрю Эванс заявил, что работа подразделения основана на принципе сохранения жизни. В дальнейшем в состав ARC должны войти 250 сотрудников.

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Реакция на новые меры безопасности

Стрельба на Бонди-Бич 14 декабря произошла во время мероприятия, посвящённого еврейскому празднику Ханука. Тогда погибли 15 человек, среди которых была 10-летняя девочка. По данным BBC News, это была самая смертоносная массовая стрельба в Австралии почти за три десятилетия, что привело к масштабным реформам законодательства об оружии и усилению борьбы с языком ненависти.

Еврейские общины приветствовали запуск новой полицейской операции. В то же время Amnesty International Australia выразила обеспокоенность милитаризацией полиции и призвала власти штата гарантировать, что ARC не будет использоваться для подавления мирных протестов. Организация также настаивает на чётких публичных правилах, независимом надзоре и подотчётности.

Обвинения по делу

Одному из предполагаемых нападавших, Навиду Акраму, предъявили 78 обвинений, в том числе в 15 убийствах, 40 покушениях на убийство и совершении террористического акта. Его отца Саджида Акрама, которому было 50 лет и который также стрелял в толпу, полицейские застрелили на месте происшествия.

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