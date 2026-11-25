Исследователи Сиднейского университета в Австралии разработали экспериментальные назальные капли на основе матричной РНК, или мРНК, которые значительно улучшили обучение и память у старых мышей. В поведенческих тестах животные после лечения демонстрировали результаты, близкие к показателям молодых мышей, сообщает ScienceDaily.

Исследование, опубликованное в журнале Advanced Science, возглавил профессор Грег Нили из Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете. Ученые поместили мРНК в липидные наночастицы, которые защищают генетические инструкции и помогают им попадать в клетки. После введения через нос мРНК стимулировала выработку нейротрофического фактора мозга BDNF — белка, поддерживающего выживание нейронов, формирование связей между ними и их способность адаптироваться в процессе обучения.

Результаты у старых мышей

Ученые оценивали рабочую и пространственную память, а также способность распознавать предметы. Старые мыши, получавшие капли, выполняли эти задания примерно так же, как молодые животные. У нелеченых старых мышей наблюдалось ожидаемое возрастное ухудшение когнитивных показателей.

Исследователи также зафиксировали усиление нейрогенеза — образования новых нейронов — в гиппокампе, области мозга, важной для обучения и памяти. По данным команды, во время эксперимента у мышей не выявили серьезных побочных эффектов, однако безопасность метода в долгосрочной перспективе еще предстоит проверить.

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Модель болезни Альцгеймера

Отдельно капли испытали на мышах линии 5XFAD, генетически модифицированных для развития изменений в мозге и нарушений памяти, сходных с болезнью Альцгеймера. Лечение начали в двухмесячном возрасте, когда в этой модели уже появляются признаки патологии, и применяли дважды в неделю.

К четырехмесячному возрасту у животных, получавших препарат, не зафиксировали дальнейшего когнитивного спада, тогда как для этой модели характерно значительное ухудшение памяти. В то же время лечение не уменьшило количество амилоидных бляшек. Авторы предполагают, что подход действует не через их удаление, а через поддержку здоровья, выживания и связей нейронов.

Метод пока не проверяли на людях. Исследователи отметили, что анатомия носа человека отличается от мышиной, поэтому перед клиническими испытаниями необходимы дополнительные исследования безопасности на животных. Компоненты платформы уже оценивали в клинических испытаниях с участием людей, однако сам назальный препарат требует отдельной проверки безопасности.

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