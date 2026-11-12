Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс начала расследование убийства после обнаружения торса человека в диване в лесистой местности Сиднея. По предварительным данным полиции, останки могут принадлежать взрослому мужчине.

Вызов в Лейн-Коув-Норт

Правоохранителей вызвали в район Лейн-Коув-Норт на Lower North Shore Сиднея в среду примерно в 14:30 по местному времени. В полицию поступило сообщение об обнаружении человеческих останков.

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Прибывшие на место полицейские нашли диван, внутри которого находился торс человека. На месте организовали место преступления, а специалисты-криминалисты изъяли останки для судебно-медицинской экспертизы.

Расследование убийства

Детективы совместно с отделом расследования убийств штата Новый Южный Уэльс проводят следственные действия. Полиция призвала людей, которые могут располагать информацией об этом случае, обратиться к правоохранителям. Об этом сообщает The Guardian.

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