25 октября 2026 года в западной части Сиднея, Австралия, открылся международный аэропорт Western Sydney International имени Нэнси-Берд Уолтон. Первым самолетом, вылетевшим из нового аэропорта, стал Airbus A320neo авиакомпании Jetstar, направлявшийся в аэропорт Голд-Кост. Самолет с регистрационным номером VH-A5E вылетел вскоре после 11:20 по местному времени, сообщает AeroTime.

Позднее в тот же день Jetstar также выполнила из нового аэропорта рейс в Мельбурн. Western Sydney International расположен в районе Баджерис-Крик, примерно в 44 километрах к западу от центрального делового района Сиднея.

Круглосуточная работа

Аэропорт будет работать круглосуточно и на начальном этапе сможет обслуживать до 10 миллионов пассажиров ежегодно. Он спроектирован с возможностью дальнейшего расширения в соответствии с потребностями Сиднея. В перспективе пропускная способность аэропорта может превысить 80 миллионов пассажиров в год.

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Среди авиаперевозчиков, которых аэропорт назвал своими партнерами, — Jetstar, Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas Group, Vietjet, Fiji Airway и Qatar Airways.

Открытие аэропорта

В церемонии открытия принял участие премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Он назвал запуск аэропорта событием, которого ждали десятилетиями, и отметил, что это первое открытие крупного нового аэропорта в стране более чем за 50 лет.

Албанезе заявил, что аэропорт должен создать рабочие места, поддержать местный бизнес и облегчить поездки. Генеральный директор Western Sydney Airport Саймон Хики назвал открытие началом нового этапа для западной части Сиднея и заявил, что аэропорт приблизит к региону мир и новые возможности.

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