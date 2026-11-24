Исследователи Сиднейского университета в Австралии определили новый подтип депрессии, связанный с внутренними 24-часовыми биологическими часами человека. Его назвали циркадной депрессией. Как сообщает ScienceDaily, такой профиль выявили у 2604 из более чем 10 тысяч участников исследования — почти у 25% выборки людей с тяжелой, рецидивирующей или устойчивой депрессией.

Особенности нового подтипа

Ученые проанализировали клинические истории и генетические данные участников общенационального Australian Genetics of Depression Study. Люди с циркадной депрессией чаще сообщали о сезонных изменениях симптомов, более продолжительном сне во время депрессивных эпизодов и истощении после пробуждения, несмотря на большее количество времени в постели.

Для этой группы был более характерен поздний хронотип: участники чаще предпочитали позднее засыпание и более позднее пробуждение. У них депрессия чаще начиналась в более молодом возрасте и имела более тяжелые симптомы, в том числе маниакальные проявления и более высокий уровень суицидальных мыслей. Генетический анализ также указал на повышенную предрасположенность к воспалительным и сердечно-сосудистым проблемам, а также к значительным нарушениям нервно-психического развития, в частности к синдрому дефицита внимания и гиперактивности.

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Реакция на лечение

По данным авторов исследования, люди с таким подтипом менее благоприятно реагировали на распространенные антидепрессанты, воздействующие на серотонин, в том числе на селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Участники с циркадной депрессией также чаще имели побочные эффекты от стандартных препаратов.

По мнению исследователей, для таких пациентов более релевантными могут быть подходы, направленные на регуляцию суточных ритмов: светотерапия, мелатонин и антидепрессанты, воздействующие на мелатониновые пути. Они отмечают, что раннее распознавание этого профиля может помочь точнее подбирать лечение, особенно для молодых людей. Результаты опубликовали в British Journal of Psychiatry.

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