В австралийском Сиднее закрыли для купания пляжи Куджи и Марубра после того, как у побережья заметили тушу кита. Мертвого кита утром обнаружили в заливе Лерлайн на востоке города.

Пляжи закрыли до вывоза туши

Муниципалитет Рендвика сообщил, что пляжи останутся закрытыми до дальнейшего уведомления. Спасатели следят за ситуацией и вместе с местными службами и органами власти организуют вывоз туши, сообщает ABC News.

Исследовательница китов Ванесса Пиротта предостерегла от купания в этом районе, поскольку туша может привлечь акул. По ее оценке, это, вероятно, молодой взрослый или подростковый горбатый кит. Муниципалитет ранее назвал животное детенышем.

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На плавнике заметили посторонний материал

На кадрах с дрона, снятых местным оператором, предположительно виден материал, обмотанный вокруг одного из плавников кита.

Это не первый случай появления туши кита на побережье Сиднея в этом году. В июле на пляж Гринхиллс в районе Сазерленд вынесло тушу молодого горбатого кита; тест на птичий грипп H5N1 тогда дал отрицательный результат. В апреле несколько пляжей в Королевском национальном парке закрывали на несколько дней после того, как на скалы возле пляжа Эра вынесло тушу, привлекшую акул.

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