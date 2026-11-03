В Австралии в международном преступном синдикате заключенного в Ираке Казема Хамада развернулась внутренняя борьба за контроль над исполнителями и незаконными доходами. Как сообщает ABC News, ключевой соратник Хамада Али аль-Хусейни, по данным правоохранительных органов и источников в криминальной среде, пытается перехватить влияние в структуре.

Хамада арестовали в Ираке в начале года, а в июле приговорили там к пожизненному заключению. Его двоюродный брат и один из руководителей группировки Ахмед аль-Хамза также находится под стражей в Катаре. Источник в федеральных правоохранительных органах заявил ABC, что заключение обоих мужчин создало вакуум власти, усиливший внутреннее соперничество и насилие в Австралии.

Розыск Али аль-Хусейни

Полиция штата Виктория разыскивает 23-летнего аль-Хусейни по обвинению в покушении на убийство Сэма Абдулрахима во время похорон в 2022 году. По данным ABC, после предполагаемой попытки нападения он и его предполагаемый сообщник скрылись в Ираке. Иракские власти, как утверждается, также разыскивают аль-Хусейни в связи с другими предполагаемыми преступлениями.

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Источники, ранее контактировавшие с аль-Хусейни, сообщили ABC, что он утратил поддержку бывших союзников и скрывается в Ираке. Его влияние связывают с контролем над уличными группами, известными как 313s или Shia Boys. По данным издания, эти группы якобы выполняли поручения синдиката с начала конфликта за нелегальный табачный рынок в штате Виктория в 2023 году.

Убийства и поджоги

По данным ABC, с новым этапом криминального противостояния, имеющего прямую или косвенную связь с Хамадом, связывают как минимум пять нераскрытых убийств. В прошлом месяце в Вуллерте на глазах у семьи был застрелен близкий соратник Хамада Али Альбадри. На прошлой неделе в Резервуаре был застрелен высокопоставленный соратник Хамада Элиас Сереветас. Стрелявшие по обоим делам до сих пор скрываются.

ABC подчеркивает, что не утверждает о причастности аль-Хусейни к этим смертям. После депортации из Австралии Хамад создал синдикат, известный как Commission, и начал попытку захватить контроль над нелегальным табачным рынком. С этим противостоянием связывают сотни поджогов, случаи вымогательства и убийства, начавшиеся в Мельбурне и распространившиеся на другие штаты Австралии.

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