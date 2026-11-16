В Сингапуре 54% домохозяйств, которые в 2022 году прекратили получать краткосрочную и среднесрочную финансовую помощь по программе ComCare, вернулись к ней в течение следующих трех лет. Это на 5 процентных пунктов больше, чем среди тех, кто покинул программу в 2021 году, свидетельствует отчет Министерства социального и семейного развития страны, о котором сообщает Channel NewsAsia.

Программа краткосрочной и среднесрочной помощи ComCare предоставляет домохозяйствам временную финансовую поддержку для покрытия базовых расходов на жизнь. В министерстве предположили, что рост доли повторных обращений отражает возвращение к тенденциям, существовавшим до пандемии COVID-19. Во время пандемии власти более гибко предоставляли помощь семьям, столкнувшимся с временными финансовыми трудностями.

Наиболее уязвимый период — первый год

Согласно данным отчета, большинство домохозяйств, вернувшихся к ComCare в течение трех лет, сделали это уже в первый год после прекращения выплат. В течение двух лет к программе вернулись 50% участников когорты 2022 года против 46% когорты 2021 года. Доля тех, кто повторно обратился в течение года, выросла с 38% до 43%.

В то же время показатель для когорты 2022 года все еще ниже допандемийного уровня: среди домохозяйств, вышедших из программы в 2019 году, в течение трех лет вернулись 63%.

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Занятость снижает вероятность возвращения

Домохозяйства с более стабильной занятостью чаще обходились без повторного обращения за помощью. Среди тех, кто покинул программу в 2022 году и не вернулся в течение трех лет, 46% имели как минимум одного члена семьи со стабильной работой в 2023 году. Среди тех, кто вернулся, этот показатель составил 35%.

Стабильной занятостью в отчете считается работа не менее шести месяцев подряд в течение года. Медианное число отработанных месяцев за три года после выхода из программы составило 17 у домохозяйств, которые не вернулись, и 11 — у тех, кто снова обратился за поддержкой.

Препятствиями для трудоустройства оставались уход за близкими и проблемы со здоровьем. Среди домохозяйств, вернувшихся к программе, 23% имели ребенка-бенефициара младше шести лет на момент выхода из нее, тогда как среди тех, кто не вернулся, таких было 16%. Кроме того, 18% основных заявителей в группе повторных получателей помощи были признаны непригодными к работе по состоянию здоровья против 13% среди других домохозяйств.

Количество получателей сократилось

Несмотря на увеличение повторных обращений, общее число домохозяйств, получавших краткосрочную и среднесрочную помощь ComCare, в 2025 году сократилось до 19 473 с 20 825 годом ранее. При этом сумма выплат выросла с 94 млн до 95,8 млн сингапурских долларов. Министерство объяснило это повышением ставок помощи в 2025 году.

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