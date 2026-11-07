В Сингапуре 62-летний художник Джонни Лау, автор одного из самых известных местных комикс-персонажей Mr Kiasu, в августе начал двухлетнюю магистерскую программу по изобразительному искусству в University of the Arts Singapore. Он получил стипендию Национального совета по делам искусств Сингапура, сообщает Channel NewsAsia.

Лау рассказал, что предложение вновь стать студентом получил от представителей университета во время одного из мероприятий. Ранее он преподавал в этом учебном заведении, поэтому сначала предположил, что его хотят пригласить на преподавательскую работу. Художник размышлял над поступлением на программу пять месяцев.

От архитектуры к комиксам

Лау самостоятельно учился рисованию, а первый комикс создал в четыре года. Несмотря на намерение работать художником-комиксистом, по настоянию родителей он окончил пятилетнюю программу по архитектуре в Университете Южной Калифорнии в США. После возвращения в Сингапур и прохождения национальной службы он шесть месяцев работал в архитектурной фирме, где чертил элементы для комплекса Ngee Ann City, а затем уволился.

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В 1990 году, когда Лау было 25 лет, вышел первый том комиксов Mr Kiasu. Персонаж в больших очках и с заметными зубами стал сатирическим образом сингапурцев, стремящихся не потерять преимущество над другими. Его имя происходит от хоккиенского слова, означающего страх оказаться позади других. Первую книгу переиздавали 17 раз, а её продажи достигли почти 70 тысяч экземпляров. К 1999 году общие продажи книг о Mr Kiasu составили около 600 тысяч экземпляров.

Новые художественные проекты

На магистерской программе Лау сначала хотел заниматься скульптурой, однако сосредоточился на исследовании социальных явлений через искусство. Его нынешний проект использует шелкографию для изучения очередей как своеобразного глобального визуального языка: люди могут стоять в очереди за водой, на выборах или за товарами.

Художник также готовится к 40-летию Mr Kiasu, которое придётся на 2030 год. Он планирует сделать интеллектуальную собственность персонажа доступной для использования, ориентируясь на модель японского маскота Kumamon: без роялти, но с соблюдением правил и процедурой согласования. Лау объяснил, что хочет, чтобы персонаж мог существовать и развиваться независимо от него.

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