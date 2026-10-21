В Сингапуре мать и отец восьмимесячного мальчика Тревора были приговорены соответственно к 15 годам и трём месяцам и 16 годам тюрьмы по делу о насилии, приведшем к смерти ребёнка. По данным Channel NewsAsia, приговоры 23-летней Хлое Гох Цзы Сюань и 27-летнему Нео Цзя Мину были вынесены 21 октября 2026 года.

Обвинения по делу

Гох признала вину по трём пунктам обвинения, в том числе в причинении смерти ребёнку, жестоком обращении с ним и допущении такого обращения. Нео признал вину по четырём пунктам: допущение смерти ребёнка, жестокое обращение, допущение жестокого обращения со стороны Гох, а также домашнее насилие в отношении жены.

По информации издания, в течение примерно семи месяцев жизни мальчика родители наносили ему удары, оставляя синяки. Отец мог бить ребёнка ладонью и сильно щипать его за пальцы, чтобы посмотреть на реакцию. Супруги также часто трясли сына, пытаясь прекратить его плач, а позднее начали закрывать ему нос и рот, перекрывая дыхание. Ни один из родителей не вмешивался, когда другой издевался над младенцем.

Мальчик умер в начале сентября 2024 года после того, как мать неоднократно перекрывала ему дыхание, закрывая нос и рот.

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Реакция семьи отца

Мать и старшая сестра Нео после заседания Высокого суда заявили журналистам, что не замечали признаков насилия, хотя неоднократно видели супругов и ребёнка в период, когда, как позднее стало известно, продолжалось жестокое обращение. По их словам, синяков на теле мальчика они не видели.

Сестра осуждённого сказала, что не может поверить в детали дела. Она описала брата как застенчивого человека, который боялся неприятностей, и отметила, что он много работал, чтобы обеспечивать семью: имел постоянную работу, подрабатывал доставкой еды и работал неполный день по выходным.

Мать Нео также рассказала, что во время визитов супругов с ребёнком к ней домой не замечала тревожных признаков. Она вспомнила, что родители выглядели уставшими, однако не жаловались родственникам на чрезмерный плач сына или трудности с уходом за ним. После объявления приговора Нео сказал родным, что хотел бы продолжить обучение в тюрьме.

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