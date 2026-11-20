В Сингапуре большая доля каждого поколения военнослужащих национальной службы должна будет брать на себя командные обязанности из-за сокращения последующих поколений вследствие более низкой рождаемости. Об этом 20 ноября заявил министр обороны Чан Чун Син, сообщает Channel NewsAsia.

Министр выступил на параде по случаю выпуска курсантов-специалистов и военных экспертов в лагере Пасир-Лаба. По его словам, число военнослужащих, которые будут обучаться в Офицерской школе и Школе курсантов-специалистов, вряд ли существенно изменится. В то же время Вооруженным силам Сингапура потребуется пропорционально больше командиров для действий на все более децентрализованном поле боя.

Меньшие подразделения и технологии

Чан Чун Син отметил, что боевые действия становятся более децентрализованными: небольшие подразделения получают больше возможностей благодаря улучшенной связи, беспилотным системам, высокоточному оружию и более сложным технологиям. По его словам, подразделения сингапурской армии также должны становиться меньше, лучше оснащаться технологиями и действовать более децентрализованно.

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Вооруженные силы Сингапура недавно представили пехотный батальон нового поколения во время учений Exercise Wallaby в австралийском Квинсленде. В рамках трансформации каждая стрелковая рота такого батальона состоит из пяти взводов вместо традиционных трех. Каждый взвод имеет две секции по шесть военнослужащих, а в каждой роте предусмотрены две специальные секции Steel Net для работы с беспилотными системами, в том числе разведывательными и ударными дронами.

Выпускники курса

На параде 958 выпускников завершили 22-недельный курс подготовки специалистов и военных экспертов. Среди них были 760 представителей армии Сингапура, 75 военнослужащих флота, 79 представителей военно-воздушных сил и 44 слушателя Службы цифровых и разведывательных операций.

Министр также подчеркнул, что командиры должны уметь действовать в различных сферах и взаимодействовать с другими видами вооруженных сил, а также использовать возможности за пределами армии в рамках усилий всего правительства и всей нации. Он призвал будущих командиров постоянно адаптировать тактику и доктрину и тренироваться против условного противника, который пытается сорвать их планы.

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