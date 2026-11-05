Суд в Сингапуре 5 ноября признал 35-летнего Хуана Боцана виновным в убийстве его 19-летней сестры Хуан Баоин. Она умерла 5 мая 2021 года от тяжелого недоедания с сепсисом и значительных тупых травм, сообщает Channel NewsAsia.

Длительное жестокое обращение

Согласно материалам суда, Боцан, его девушка Чи Мей Ван и Лим Пен Тионг жестоко обращались с Баоин и ограничивали ее в еде. В феврале 2021 года троица создала группу в WhatsApp, где отслеживала и сообщала о так называемых «ошибках» девушки.

С февраля по май 2021 года Чи и Боцан надолго запирали Баоин в туалете. Несмотря на слабость и заметные травмы, в марте ее заставляли выполнять упражнения для рук и приседания. Накануне смерти она не смогла сделать приседания и была наказана за ложь о выполнении упражнения.

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Потеря веса и расследование

Утром 5 мая 2021 года Боцан вызвал экстренную помощь после того, как его сестру обнаружили без сознания. Медики констатировали ее смерть через несколько минут и после обнаружения травм сообщили полиции.

Вскрытие показало, что на теле Баоин были многочисленные синяки, а на правой ноге — большой хронический инфицированный абсцесс. На момент смерти она весила 27,6 кг, тогда как до переезда в жилье Лима ее вес составлял 48,8 кг. По данным CNA, она потеряла 43% массы тела.

Прокуратура заявила, что смерть Баоин была совместно вызвана действиями Боцана, Лима и Чи. Лима в мае приговорили к 14 годам и 11 месяцам тюремного заключения, а дело Чи еще рассматривается судом. Боцану за убийство может грозить смертная казнь или пожизненное заключение и наказание розгами.

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