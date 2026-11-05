В Сингапуре 52-летнему гражданину Великобритании Хью Латтли предъявили по одному обвинению в вуайеризме и воспрепятствовании правосудию. По данным Channel NewsAsia, мужчину задержали для расследования после прибытия рейса в аэропорт Чанги.

Скрытая камера на борту

По версии полиции, Латтли спрятал камеру в одном из туалетов самолёта Scoot, выполнявшего рейс TR821 из Осаки в Сингапур. Согласно обвинению, около 17:10 7 октября он предположительно дистанционно активировал запись на камере через приложение в телефоне, намереваясь наблюдать за пассажирами во время совершения ими личных действий.

Позже бортпроводница воспользовалась туалетом, обнаружила скрытую камеру, забрала её и сразу сообщила коллеге. По данным полиции, позднее Латтли предположительно попытался забрать камеру, но обнаружил, что её уже нет.

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Второе обвинение

Полиция заявила, что мужчина предположительно удалил со смартфона приложение для управления камерой и все связанные с ним фотографии, чтобы избежать разоблачения. Эти действия стали основанием для второго обвинения — в воспрепятствовании правосудию. Телефон и камера Латтли были изъяты.

5 ноября он сообщил суду, что намерен признать вину. Ему назначили залог в размере 10 тысяч сингапурских долларов, а досудебную конференцию назначили на 17 ноября. В случае осуждения за вуайеризм мужчине может грозить до двух лет лишения свободы, штраф, телесное наказание ударами палкой или сочетание этих наказаний. За воспрепятствование правосудию предусмотрено до семи лет лишения свободы, штраф или оба наказания.

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