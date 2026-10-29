В Сингапуре в октябре жертвы мошенников, выдававших себя за сотрудников телекоммуникационного оператора Simba и государственных должностных лиц, потеряли не менее S$1,3 млн, или около US$1 млн. За этот месяц полиция зарегистрировала не менее 59 таких случаев, сообщает Channel NewsAsia.

Как действовала схема

Потерпевшим звонили люди, представлявшиеся сотрудниками Simba. Они заявляли, что потерпевшие якобы приобрели iPhone или оформили мобильные тарифы либо пакеты услуг. Когда собеседники отрицали такие покупки, звонок переводили на другого участника схемы, который назывался сотрудником службы поддержки Simba.

Этот собеседник утверждал, что персональные данные жертвы якобы использовали для покупки, поэтому требовалось дополнительное расследование. После этого звонки переводили на лиц, выдававших себя за полицейских или сотрудников Денежно-кредитного управления Сингапура.

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Переводы денег и ценностей

Жертвам предписывали перевести средства на банковские счета или снять деньги и физически передать их либо ценности, в том числе ювелирные изделия или дорогие часы, людям, выдававшим себя за должностных лиц. В одном из случаев потерпевший перевел на неизвестные банковские счета в общей сложности S$285 тыс.

Полиция напомнила, что государственные должностные лица не требуют переводить или передавать деньги и ценности, а также не переводят звонки в полицию или другие государственные органы. Гражданам, подозревающим, что они стали жертвами мошенничества, рекомендовали немедленно обратиться в банк, чтобы сообщить о мошеннических операциях и заблокировать их, а также подать заявление в полицию.

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