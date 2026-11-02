В Сингапуре 27-летний Чуа Цзин Юань признал вину в попытке совершить виновное убийство, повлекшее телесные повреждения, после нападения на незнакомую 31-летнюю женщину в торговом центре Kallang Wave Mall в июле 2025 года. Как сообщает Channel NewsAsia, нападение произошло, когда женщина, отдыхавшая в баре со своим парнем и знакомым человеком, направлялась в уборную.

Нападение в торговом центре

По данным суда, около 1:20 14 июля Чуа заметил женщину и попросил ее подождать. Когда она остановилась, он достал из рюкзака кухонный нож и ударил ее в грудь. Потерпевшая вернулась к своим спутникам, которые начали искать нападавшего.

Чуа попытался покинуть торговый центр, но упал вскоре после выхода. Спутники потерпевшей догнали и удерживали его до прибытия полиции; помощь также оказали прохожие. Парень женщины нашел в рюкзаке мужчины молоток и отбросил его в сторону.

Женщине провели операцию из-за ранения груди и рваной раны шеи. На следующий день ее выписали из больницы. Во время обследования в августе 2025 года у нее не выявили значительной инвалидизации. Медицинские расходы потерпевшей превысили 2 510 сингапурских долларов, из которых 1 590 сингапурских долларов покрыла страховка.

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Заключение врача

Суд услышал, что Чуа ранее лечился от генерализованного тревожного расстройства с обсессивно-компульсивными симптомами, однако после марта 2023 года перестал посещать назначенные приемы. Впоследствии его психическое состояние ухудшилось, и он сообщал о голосе, который приказывал ему убить другого человека, а затем покончить с собой.

Врач Института психического здоровья Кеннет Джерард Ко Вун Ву установил, что Чуа страдал большим депрессивным расстройством с психотическими проявлениями. По словам врача, это состояние существенно повлияло на поступок, поскольку тяжело нарушило способность мужчины оценивать собственные решения. Суд также услышал, что на момент преступления Чуа не был невменяемым и мог предстать перед судом.

По вменяемому правонарушению ему грозит до 15 лет лишения свободы, штраф, телесное наказание или сочетание этих санкций.

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