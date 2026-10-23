В Сингапуре 44-летнего Ко Гек Куана приговорили к 80 дням тюремного заключения за то, что он дважды толкнул семилетнего мальчика на крытой детской площадке в торговом центре. Мужчина признал вину по обвинению в причинении вреда ребёнку младше 14 лет. Суд учёл ещё одно аналогичное обвинение при назначении наказания.

Как сообщает Channel NewsAsia, инцидент произошёл 18 августа 2023 года. Ко находился на площадке со своей четырёхлетней дочерью. Около 19:22 девочка побежала за мальчиком с предметом в руках, после чего он ударил её по лицу.

Два толчка на площадке

Увидев это, Ко подбежал к мальчику и толкнул его, из-за чего ребёнок упал лицом вниз, а игрушки вылетели у него из рук. Когда мальчик сел после падения, мужчина снова подошёл к нему и с силой толкнул. Ребёнок упал, ударившись головой и левым плечом об пол.

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Свидетелями инцидента стали посетители и сотрудники площадки. Суду также предоставили сводную запись с камер наблюдения. Ко ругался на мальчика и агрессивно вёл себя с персоналом и посетителями, которые подошли после инцидента. Сначала он отрицал эти обстоятельства, однако суд установил, что ругань и агрессивное поведение имели место.

Осмотр в больнице

Родители мальчика отвезли его в больницу. Во время осмотра медики обнаружили синяки на голове и колене, а также покраснение на правой щеке. Имена ребёнка и площадки запрещено разглашать по решению суда.

Адвокат Ко заявил, что его клиент сожалеет о своей непропорциональной реакции. По версии защиты, мальчик до этого забрал у дочери Ко игрушечный автобус, ударил её по голове, а затем — по лицу. Защитник также сообщил, что Ко страдает биполярным расстройством, однако отметил, что это состояние не имело причинной связи с инцидентом.

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