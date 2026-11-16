В Сингапуре 41-летнего Шона Лу Чжи Цзяня приговорили к двум годам и пяти месяцам лишения свободы за то, что он позволил адвокату М Рави употреблять метамфетамин в своей квартире. Как сообщает Channel NewsAsia, приговор был вынесен 16 ноября 2026 года.

Лу признал вину по трём пунктам обвинения: разрешение использовать его квартиру для употребления наркотиков, воспрепятствование правосудию и употребление наркотиков. Ещё два пункта обвинения суд учёл при вынесении приговора.

Признание вины

По данным издания, Лу разрешил Рави прийти в его жильё в доме 5A на Upper Boon Keng Road. Там они вместе употребляли наркотики 24 декабря 2025 года.

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Госпитализация Рави

После употребления наркотиков Рави потерял сознание в туалете. Ранее сообщалось, что Лу вызвал помощь. После задержания в образце мочи Лу обнаружили метамфетамин.

Он также признал, что избавился от наркотического вещества, смыв его в унитаз. Рави доставили в больницу без сознания, где позднее констатировали его смерть. Адвокату было 56 лет.

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