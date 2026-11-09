В Сингапуре четырем мужчинам в возрасте от 27 до 39 лет 10 ноября должны предъявить обвинения по делу о попытке мошенническим путем получить ипотечные кредиты на сумму более 6 млн сингапурских долларов. По данным Channel NewsAsia, полиция считает, что кредиты пытались оформить под залог жилой недвижимости без ведома ее владельца.

Залог без ведома владельца

По версии полиции, четверо мужчин действовали вместе еще с одним предполагаемым сообщником. Они якобы пытались получить ипотечные займы в двух кредитных компаниях, используя жилье потерпевшего в качестве залога.

Дело было выявлено 3 апреля, когда владелец недвижимости узнал, что в отношении его имущества был подан caveat — предостережение в связи с заявкой на кредит, которую он не разрешал. Предварительное расследование, по данным полиции, установило использование поддельных документов для подачи заявок на ипотечные кредиты.

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Предполагаемые роли и обвинения

Следствие считает, что 39-летний мужчина выдавал себя за владельца жилья и использовал поддельные документы, удостоверяющие личность, для оформления займов. Ему должны предъявить шесть обвинений: два — в подстрекательстве к мошенничеству, одно — в хранении поддельного удостоверения личности и три — в использовании поддельных электронных записей как подлинных. По данным полиции, он также подписывал кредитные документы и получал в юридических фирмах документы, связанные с недвижимостью.

27-летнего мужчину подозревают в том, что он дважды под ложными предлогами выманивал владельца из дома; ему должны предъявить два обвинения в подстрекательстве к мошенничеству. 29-летний мужчина якобы обеспечил оценщикам доступ к жилью во время отсутствия владельца и должен предстать по одному такому обвинению. Еще одного, 36-летнего, планируют обвинить в пособничестве незаконному оформлению удостоверения личности.

Сотрудники полицейского подразделения Бедок задержали четырех мужчин в ходе операции 14 и 15 апреля. Правоохранители изъяли поддельный документ, удостоверяющий личность, и мобильные телефоны. Поиски еще одного предполагаемого сообщника продолжаются.

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