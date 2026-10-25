В Сингапуре утром 25 октября качество воздуха оставалось на нездоровом уровне: в 8:00 24-часовой Индекс стандартов загрязнителей воздуха (PSI) составлял от 103 до 138 в разных регионах страны. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Показатели PM2.5

В то же время почасовые концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 во всех пяти регионах Сингапура находились в нормальном диапазоне — от 43 до 55. Накануне Национальное агентство по окружающей среде Сингапура (NEA) прогнозировало, что 24-часовой PSI в воскресенье будет колебаться от 80 до 130, то есть от хорошего или умеренного до нездорового уровня.

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Прогноз и рекомендации

По оценке NEA, ветер с юго-запада или запада мог ограничить перенос дымового смога в Сингапур. Ожидаемые осадки над страной и прилегающими районами также могли улучшить ситуацию. По прогнозу агентства, такое направление ветра должно было сохраниться в понедельник и вторник.

NEA посоветовало планировать активности на открытом воздухе с учетом 24-часового прогноза PSI и проверять актуальные почасовые значения PM2.5 непосредственно перед выходом на улицу. Здоровым людям в воскресенье рекомендовали сократить продолжительные или интенсивные физические нагрузки на открытом воздухе. Детям, пожилым людям и беременным женщинам советовали свести к минимуму такие занятия, а людям с хроническими заболеваниями сердца или легких — избегать продолжительных или интенсивных нагрузок на улице.

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