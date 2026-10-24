В Сингапуре утром 24 октября качество воздуха ухудшилось до нездорового уровня во всех пяти регионах. По состоянию на 06:00 24-часовой индекс загрязнения воздуха PSI составлял от 112 до 139, а самый высокий показатель зафиксировали на западе Сингапура, сообщает Channel NewsAsia.

Повышенный уровень мелкодисперсной пыли

Почасовая концентрация частиц PM2,5 также была повышенной по всему Сингапуру: от 72 на востоке до 115 на западе. Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура прогнозировало, что в течение субботы PSI будет оставаться в пределах от 90 до 140 — от умеренного до нездорового уровня.

Качество воздуха начало постепенно ухудшаться еще в пятницу, когда показатели в западном и центральном регионах первыми перешли в нездоровый диапазон. Агентство сообщило, что дымка с Суматры перемещалась в сторону Сингапура; ее также обнаружили над Калимантаном. Ухудшению ситуации способствовали продолжительные сухие условия в Сингапуре.

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Прогноз и советы населению

На субботу в Сингапуре и прилегающих районах прогнозировали дожди, однако из-за южно-юго-восточных или южно-юго-западных ветров дымка с Суматры могла и дальше поступать в страну. С воскресенья ситуация может улучшиться из-за изменения направления ветра на юго-западное или западное, что потенциально сократит перенос дыма.

Согласно региональной оценке погоды и дымки, опубликованной в пятницу, в южной части Суматры и на Калимантане обнаружили отдельные горячие точки, а над Сингапуром и частями соседних территорий наблюдали умеренную или плотную трансграничную дымку. Агентство посоветовало жителям учитывать прогноз PSI при планировании активности на открытом воздухе и проверять актуальные почасовые концентрации PM2,5. Детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями сердца или легких рекомендовали избегать интенсивных физических нагрузок на улице.

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