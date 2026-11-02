В Сингапуре утром 2 ноября 24-часовой индекс загрязнения воздуха PSI составлял от 64 до 84, что соответствует диапазону от хорошего до умеренного уровня. Почасовые показатели концентрации мелкодисперсной пыли PM2.5 во всех пяти регионах страны оставались в пределах нормы.

Показатели воздуха

По состоянию на 08:00 почасовые значения PM2.5 колебались от 26 до 44, а значения PSI — от 64 до 84. Качество воздуха сохраняется в диапазоне от хорошего до умеренного с 23:00 25 октября, после предыдущего периода задымления, сообщает Channel NewsAsia.

Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура (NEA) отметило, что 1 ноября дожди прошли в северной, западной и восточной частях страны. В то же время в Калимантане наблюдались локальные умеренные и плотные шлейфы дыма.

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Прогноз и рекомендации

NEA прогнозировало на 2 ноября умеренный уровень 24-часового PSI — от 51 до 80. Агентство ожидало, что осадки над Суматрой, Калимантаном, Сингапуром и прилегающими районами будут сдерживать задымление. Согласно прогнозу NEA, дожди должны были сохранить этот эффект также во вторник и среду, когда будет преобладать восточный или юго-восточный ветер.

Жителям советуют ориентироваться на 24-часовой прогноз PSI при планировании активностей на открытом воздухе, а для текущих дел проверять почасовые значения PM2.5. Если почасовая концентрация PM2.5 находится на повышенном уровне, здоровым людям рекомендуется снизить интенсивность физических нагрузок на открытом воздухе в течение следующего часа. Детям, пожилым людям, беременным и людям с хроническими заболеваниями сердца или легких в этот период советуют избегать таких нагрузок.

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