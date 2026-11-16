В Сингапуре бывшего менеджера проектов Нг Инь Хона приговорили к восьми месяцам и двум неделям тюремного заключения за получение взятки в размере 50 тысяч сингапурских долларов от подрядчика. 56-летний мужчина признал вину в коррупционном преступлении, еще один пункт обвинения суд учел при вынесении приговора.

Как сообщает Channel NewsAsia, Нг работал в компании EM Services с 1994 по 2024 год. С 2001 года он был менеджером проектов, ответственным за Совет Вест-Кост, а компания, в частности, обеспечивала проведение тендеров для местных советов.

Тендер на ремонт крыш

В конце сентября 2022 года Совет Вест-Кост объявил тендер на ремонт крыш 41 жилого блока в районах Тебан-Гарденс, Пандан-Гарденс, Вест-Кост-Драйв и Джуронг-Вест. Нг был контактным лицом для потенциальных участников торгов.

Компания Atlas Maintenance подала заявку на 3,3 миллиона сингапурских долларов и стала участником с самым низким ценовым предложением. Нг рекомендовал передать контракт этой компании, а совет одобрил рекомендацию. Формальный контракт подписали в марте 2023 года, работы завершили в июле 2024 года. Окончательная стоимость проекта составила около 3,3 миллиона сингапурских долларов.

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Передача денег и расследование

После того как Atlas Maintenance получила контракт, ее директор Реймонд Нг Чун Монг передал Нг Инь Хону запечатанный коричневый конверт. Согласно материалам суда, в нем находились банкноты номиналом 100 сингапурских долларов на общую сумму 50 тысяч.

Нг Инь Хон потратил 12,5 тысячи сингапурских долларов на личные и семейные нужды. Остальные средства он хранил, в том числе 3 тысячи сингапурских долларов — в синем чехле в ящике рядом с кроватью, а 34,5 тысячи — в конверте.

В апреле 2023 года Бюро по расследованию коррупционных практик Сингапура арестовало Нга. Он показал следователям деньги и вернул всю сумму, включая потраченные средства. Суд также учел его раннее признание вины, одновременно отметив, что осужденный действовал из корыстных побуждений. Дела директора Atlas Maintenance и самой компании, которым также предъявили обвинения в связи со взяткой, еще рассматриваются.

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