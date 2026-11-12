В Сингапуре постороннее лицо могло получить доступ к персональным данным до 4064 работников государственных медицинских учреждений и поставщиков услуг социального ухода. Инцидент выявили в ИТ-системе Advance Care Planning, которую использует Агентство интегрированного ухода (AIC).

Как сообщает Channel NewsAsia, инцидент выявили 10 ноября. Постороннему лицу потенциально могли стать доступны имена, номера телефонов, адреса электронной почты и номера NRIC.

Признаков утечки данных пациентов нет

В AIC заявили, что в настоящее время нет признаков компрометации медицинских записей или данных пациентов. Другие системы агентства, по его данным, также не пострадали.

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Система Advance Care Planning предназначена для специалистов, которые помогают людям документировать их пожелания относительно будущего ухода. После выявления инцидента ее временно отключили, а специалистам посоветовали использовать бумажные формы.

Расследование продолжается

AIC подало заявление в полицию 10 ноября и уведомило об инциденте Агентство кибербезопасности Сингапура. Работу системы восстановили 12 ноября.

Агентство намерено продолжить расследование, проверить свои системы и совместно с Агентством кибербезопасности усилить киберзащиту. Всех людей, которых потенциально затронул инцидент, планируют уведомить в течение трех дней. Им посоветовали с осторожностью относиться к подозрительным письмам, сообщениям и звонкам и не передавать персональные данные, пароли или одноразовые коды непроверенным лицам.

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