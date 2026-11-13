В Сингапуре больница Tan Tock Seng за последние два года зафиксировала рост числа направлений в свою клинику лечения ожирения на 50%. Из-за большего спроса медучреждение расширило услуги и вдвое увеличило число врачей, медсестер и фармацевтов, работающих с пациентами.

Как сообщает Channel NewsAsia, медики связывают рост обращений с лучшим осознанием того, что ожирение является сложным медицинским состоянием, а не только следствием питания и физической активности. Примерно семеро из десяти пациентов клиники Tan Tock Seng до обращения за медицинской помощью уже пытались похудеть с помощью диет и упражнений.

Факторы, влияющие на вес

Старший консультант отделения эндокринологии больницы Ли Иншань отметила, что на увеличение веса и результаты попыток похудеть могут влиять генетика, биологические процессы, гормональные изменения и факторы окружающей среды. Среди факторов современного образа жизни она назвала нерегулярный режим питания, поздние приемы пищи и стресс.

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В частном секторе спрос также растет. Телемедицинская клиника Trimly, специализирующаяся на медицинском контроле веса и начавшая работу в конце 2025 года, с начала года зафиксировала увеличение числа пациентов на 30%. Ее руководство планирует до февраля следующего года расширить офис и штат.

Распространенность ожирения

По данным Министерства здравоохранения Сингапура, доля людей с ожирением в стране выросла с 10,5% в 2019–2020 годах до 12,7% в 2024 году. Еще 22,3% населения относятся к категории высокого риска по индексу массы тела, а 43,6% имеют абдоминальное ожирение — окружность талии более 90 см у мужчин и более 80 см у женщин.

NHG Health также проводит общественные программы Fitter Life и Lighter Life для контроля веса и профилактики осложнений. Число участников этих программ за два года удвоилось. Ли подчеркнула, что лечение ожирения направлено не только на снижение веса, но и на улучшение здоровья и уменьшение рисков диабета второго типа, повышенного давления, высокого уровня холестерина, метаболических заболеваний печени и обструктивного апноэ сна.

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