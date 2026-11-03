В Сингапуре судят 38-летнего гражданина Германии Филиппа Бонкаца по трём обвинениям, связанным с предполагаемым нападением на его тогдашнюю девушку в марте 2024 года. Как сообщает Channel NewsAsia, он решил оспаривать обвинения. По данным стороны обвинения, после инцидента женщину госпитализировали с переломом пальца.

Обстоятельства дела

Согласно материалам суда, инцидент предположительно произошёл около 03:00 2 марта 2024 года в квартире жилого комплекса The Shore Residences в районе Марин-Парейд. В то время пара проживала вместе.

Бонкаца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном лишении свободы и причинении вреда здоровью. Первой в суде дала показания заявительница по делу.

Она рассказала, что ссора началась после того, как Бонкац якобы бросил в неё лист бумаги, а она бросила его обратно. По её словам, он толкнул её, из-за чего она упала. Она также заявила, что после того, как в ответ толкнула его в области туловища, мужчина схватил её за волосы и поднял над полом.

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Показания заявительницы

Заявительница сказала, что во время борьбы Бонкац укусил её за мизинец. Позднее её госпитализировали с переломом пальца. Она также сообщила, что ранее обращалась в полицию из-за других предполагаемых случаев насилия в отношениях.

Суд ещё не перешёл к эпизодам, в которых Бонкаца обвиняют в том, что он якобы удерживал женщину на балконе, а также поднял её, схватив за промежность и челюсть, после чего бросил на пол. После более чем часа показаний слушание перенесли на следующий день.

В случае признания виновным в причинении тяжкого вреда здоровью Бонкацу может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф или телесное наказание. За незаконное лишение свободы предусмотрено до трёх лет лишения свободы, штраф или оба наказания. За причинение вреда здоровью возможны до трёх лет лишения свободы, штраф до 5 тысяч сингапурских долларов или оба наказания.

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