В Сингапуре 27-летнего Маркуса Анга И Шена приговорили к двум годам тюремного заключения и штрафу в 15 тысяч сингапурских долларов за схему, по которой мужчин с платформ знакомств заманивали на подстроенные игры в маджонг. Он признал вину по восьми обвинениям, в том числе в сговоре с целью мошенничества, преступном запугивании и правонарушениях, связанных с азартными играми, сообщает Channel NewsAsia.

Фальшивые профили и подставные игроки

По данным издания, примерно в апреле 2024 года Анг создал на OkCupid и Tinder профили вымышленных женщин, добавив к ним имена пользователей в Telegram. Он переписывался с потенциальными жертвами, выдавая себя за этих женщин, и приглашал их сыграть в маджонг.

Когда встреча была согласована, сообщница Анга должна была выдать себя за женщину из профиля и провести игру. За столом с жертвой сидели трое сообщников, у каждого была определённая роль. Некоторые изображали друзей или родственников, а другие — незнакомых друг с другом людей.

Один из запасных игроков следил за манерой игры жертвы и передавал информацию другим участникам. Сообщники также должны были мешать жертве собрать выигрышную комбинацию, составлять комбинации для себя или сбрасывать кости, нужные другим участникам группы. По словам Анга, схема позволяла сообщникам выигрывать в 99% случаев.

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Как минимум 28 пострадавших

Анг создал в WhatsApp группу под названием Sales appointment updates для координации сообщников и проводил для них обучение по отведённым ролям. Выигрыши собирали и передавали ему, после чего он выплачивал участникам от 300 до 500 сингапурских долларов за каждую игру.

В 2024 году было зафиксировано как минимум 28 пострадавших в 28 играх. Анга назначали игроком в 18 играх, из которых 12 состоялись с его участием. По его оценке, группа заработала около 100 тысяч сингапурских долларов.

Одному из пострадавших после проигрыша 1 июня 2024 года сообщили, что он должен заплатить 26 тысяч сингапурских долларов, однако тот отказался. Другого мужчину также принуждали отдать такую сумму; Анг угрожал прийти к нему на работу и заявить в полицию о якобы изнасиловании сообщницы. Пострадавший позднее обратился в полицию.

Анга арестовали в июне 2024 года. После освобождения под залог он снова совершил правонарушение, а после повторного предоставления залога — ещё раз. Дела других участников схемы всё ещё рассматриваются. Одну из сообщниц, Оливию Чин Хуэй Чжен, в прошлом месяце приговорили к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в 3 тысячи сингапурских долларов.

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