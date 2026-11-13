Комиссия по защите персональных данных Сингапура (PDPC) заявила, что не выявила явной связи между несколькими недавними утечками данных. Предварительные результаты проверок свидетельствуют, что значительные инциденты, о которых сообщалось на прошлой неделе, могли стать следствием оппортунистических атак с использованием распространённых уязвимостей ИТ-систем, сообщает Channel NewsAsia.

Признаков скоординированной кампании не видят

В PDPC отметили, что часть случаев связана с глобальными утечками данных. Агентство кибербезопасности Сингапура также сообщило, что последние киберинциденты, по-видимому, не были частью скоординированной кампании против страны, а отражают более широкую мировую тенденцию оппортунистических атак.

За последние недели кибератаки затронули несколько организаций в сфере здравоохранения, в том числе Minmed, Doctor Anywhere, Fullerton Health и Agency for Integrated Care. Оператор связи M1, Singapore Airlines и медиакомпания SPH Media также сообщали об утечках или возможном раскрытии персональной информации.

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Рекомендации для компаний и пользователей

PDPC подчеркнула, что взаимосвязанные системы помогают бизнесу работать эффективнее, однако одновременно создают риски для цепочек поставок и интерфейсов программирования приложений. При наличии уязвимости в одной из таких систем злоумышленникам может быть легче перемещаться между системами, получать удалённый доступ и влиять на других участников цепочки поставок.

Регулятор посоветовал организациям регулярно проверять и устранять уязвимости, защищать доступы и учётные данные, шифровать чувствительную информацию или хранить её офлайн. Компаниям также рекомендовали собирать и хранить только необходимые данные и применять меры против их потери или кражи. Потребителям советуют предоставлять минимум персональных данных, пользоваться дополнительными электронными почтовыми ящиками для второстепенных сервисов и быть осторожными в отношении фишинговых сообщений после уведомлений об утечке.

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