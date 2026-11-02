В Сингапуре Министерство трудовых ресурсов расследует деятельность около 45 компаний, задействованных в операциях аэропорта Чанги, из-за вероятных нарушений правил оформления разрешений на работу. По данным Channel NewsAsia, следователи уже выявили около 270 работников, привлечение которых могло не соответствовать требованиям их разрешений на работу.

Проверка в аэропорту Чанги

Речь идет о работниках подрядчиков и субподрядчиков компании SATS, занимающейся наземным обслуживанием. Расследование начали после инспекции в аэропорту Чанги, во время которой министерство выявило владельцев разрешений Employment Pass, выполнявших работы по обработке багажа.

Согласно предварительным выводам ведомства, сведения о зарплатах и должностях, заявленные для этих владельцев разрешений, могли быть ложными. Других работников с разрешениями на работу также выявили на работах по обработке багажа, отличавшихся от должностей, указанных в их документах.

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Контроль за подрядчиками и санкции

Министерство поручило SATS усилить контроль за подрядчиками, в частности проверять, привлекаются ли иностранные работники в соответствии с условиями их разрешений, а также устранить недостатки в соблюдении требований. Другим компаниям, задействованным в операциях SATS, ведомство напомнило об обязанности соблюдать Закон о трудоустройстве иностранной рабочей силы и требования к разрешениям на работу.

Расследование продолжается, а меры принудительного характера будут приняты, если нарушения закона будут установлены. За ложные декларации в заявлениях на разрешение на работу предусмотрены штраф до 20 тысяч сингапурских долларов, лишение свободы на срок до двух лет или оба наказания. Работодателям за незаконное привлечение иностранных работников может грозить финансовое взыскание до 10 тысяч сингапурских долларов и запрет на наем владельцев разрешений на работу.

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