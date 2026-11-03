В Сингапуре в течение 2016–2025 годов во время полной национальной службы в среднем умирали 10–11 человек в год. Об этом в письменном ответе парламенту сообщил министр обороны Чан Чунь Син, пишет Channel NewsAsia.

Причины смертей

По словам министра, среди причин были самоубийства, дорожно-транспортные происшествия и естественные причины, в том числе болезни. Наиболее распространенной причиной смерти было самоубийство, второй — ДТП. Чан отметил, что такая структура причин соответствует общенациональной тенденции среди мужчин в возрасте от 10 до 30 лет.

В течение этого периода вследствие самоубийства в среднем умирали около четырех участников полной национальной службы в год. По оценке министра, среднегодовой показатель самоубийств среди них составлял 0,009%. Для сравнения, национальный показатель среди мужчин в Сингапуре в 2024 году составлял 0,014%; это последний год, за который национальные данные были окончательно сформированы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Служба в трех структурах

Ежегодно полную национальную службу в Вооруженных силах Сингапура, полиции и гражданской обороне проходят около 45 тысяч мужчин — граждан страны и постоянных жителей. Данные министр привел в ответ на запрос депутата Фадли Фавзи о смертях неестественного характера среди служащих этих трех структур.

Чан Чунь Син заявил, что Министерство обороны и Министерство внутренних дел серьезно относятся к безопасности и благополучию каждого участника службы. По его словам, каждую смерть тщательно расследуют, а при необходимости вводят меры, чтобы снизить вероятность повторения подобных случаев. Оба министерства также публикуют сообщения о смерти служащего на территории части или при исполнении обязанностей.

Читай нас в