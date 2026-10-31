В Сингапуре ослабла дымка: по состоянию на 07:00 31 октября почасовые показатели PM2.5 в разных районах страны составляли от 14 до 40 и везде находились в пределах нормы. 24-часовой Индекс стандартов загрязнителей воздуха (PSI) составлял от 56 до 67, что соответствует умеренному уровню загрязнения.

Прогноз улучшения

По данным Channel NewsAsia, Метеорологическая служба Сингапура ожидает дальнейшего улучшения ситуации с дымкой с началом межмуссонного периода. Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура (NEA) сообщило, что в субботу на Суматре, Калимантане, в Сингапуре и прилегающих районах ожидаются дожди, которые должны помочь сдержать дымку.

Агентство прогнозировало на субботу значения 24-часового PSI от 51 до 70 пунктов, то есть в умеренном диапазоне. Качество воздуха в диапазоне от хорошего до умеренного сохраняется с 23:00 воскресенья после предыдущего периода дымки.

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Рекомендации для населения

NEA посоветовало учитывать прогноз 24-часового PSI при планировании активностей на открытом воздухе, а перед ближайшими активностями на открытом воздухе проверять актуальные почасовые показатели PM2.5. С учётом прогноза на субботу все группы населения могут продолжать обычную активность на открытом воздухе.

Если почасовая концентрация PM2.5 повышается до повышенного уровня, здоровым людям советуют уменьшить интенсивные физические нагрузки на открытом воздухе в течение следующего часа. Детям, пожилым людям, беременным и людям с хроническими заболеваниями сердца или лёгких в такой ситуации рекомендуют избегать интенсивной активности на открытом воздухе.

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