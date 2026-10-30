В Сингапуре 29-летнюю домашнюю работницу из Индонезии приговорили к трём годам лишения свободы за неоднократное жестокое обращение с четырёхлетним невербальным мальчиком с аутизмом, о котором она должна была заботиться. Женщина как минимум 23 раза ударила ребёнка кулаком, а во время другого эпизода дважды ударила мальчика ногой по голове.

Как сообщает Channel NewsAsia, работницу также наказали за запись трёх детей семьи обнажёнными в ванной комнате квартиры. Среди них были семилетняя сестра мальчика и его годовалый брат. Два видео и две фотографии она отправила своему мужу, заявив, что хотела показать, как дети шалили.

Обстоятельства дела

Женщина начала работать в этой семье в январе. Примерно через месяц она в течение 16 секунд направляла струю воды из ручной душевой лейки прямо в лицо годовалому ребёнку. Мальчик вздрагивал и плакал.

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Работодатель обнаружил на её телефоне видео и фотографии, зафиксировавшие жестокое обращение и обнажённых детей. После этого женщину арестовали в марте. В ходе расследования обнаружили четыре видеозаписи и две фотографии обнажённых детей в ванной комнате.

Позиции сторон и суда

Согласно судебным документам, причиной насилия над четырёхлетним мальчиком стали усталость и раздражение работницы из-за ухода за ним. Прокурор подчеркнул, что ребёнок пытался прикрываться руками, но женщина отводила их, чтобы продолжить избиение. Он также отметил, что мальчик не мог обратиться за помощью или рассказать родителям о насилии.

Адвокат женщины сообщил, что она хотела официально извиниться перед потерпевшими и их семьёй и признавала: стресс и её предыдущие просьбы перевести её на другую работу не оправдывают содеянного. Судья Шармила Срипати-Шаназ заявила, что трудности ухода за ребёнком никогда не могут оправдать насилие. Она добавила, что при наличии доказательств физических травм у детей приговор был бы значительно строже.

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