В районе Пунггол в Сингапуре власти приостановили часть испытаний автономных автомобилей после двух опасных ситуаций, произошедших 5 ноября. Управление наземного транспорта Сингапура расследует оба случая: компании Grab приказали остановить тестирование на соответствующих перекрестках, а компании ComfortDelGro временно запретили выполнять развороты на перекрестке Punggol Field.

Как сообщает Channel NewsAsia, в одном из инцидентов автономный автомобиль Grab при повороте налево приблизился к школьнице, переходившей дорогу на перекрестке. Видео инцидента опубликовали в Facebook-группе SG Road Vigilante. Другая запись с видеорегистратора показала, как автономный автомобиль ComfortDelGro при попытке развернуться выехал на траекторию приближавшейся машины.

Испытания новых маршрутов

Обе машины тестировали новые маршруты для расширенной услуги поездок по требованию, а не работали на действующих фиксированных маршрутах шаттлов. Это не первый инцидент с автономным транспортом в Пунгголе в этом году: в январе автомобиль ComfortDelGro столкнулся с дорожным разделителем во время тестирования. Позднее регулятор установил, что столкновение произошло после того, как оператор безопасности перевел машину на ручное управление.

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По данным Министерства транспорта Сингапура, по состоянию на 3 ноября в Пунгголе курсировали 15 пассажирских автономных автомобилей. Шаттлы на фиксированных маршрутах должны дополнять общественный транспорт, обеспечивая жителям более прямое сообщение жилых кварталов со станциями метро и поликлиниками.

Жители поддерживают продолжение тестов

Опрошенные изданием жители района, особенно родители маленьких детей, выразили обеспокоенность безопасностью таких автомобилей. В то же время большинство из них поддержало продолжение испытаний после проверки инцидентов. Один из жителей, Ян Лоу, заявил, что тестирование необходимо для выявления проблем до более широкого запуска сервиса.

Услуги самоуправляемых шаттлов Grab, работающие в партнерстве с WeRide, стали доступны пассажирам 1 апреля после испытаний, начавшихся в сентябре 2025 года. Шаттлы ComfortDelGro, работающие в партнерстве с Pony.ai, запустили в июне. В июльском опросе регулятора 99% примерно из 900 респондентов сообщили, что чувствовали себя в безопасности во время поездки и готовы рекомендовать ее другим.

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