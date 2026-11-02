В Сингапуре на территории Tanjong Pagar Distripark временно приостановили музыкальные мероприятия под открытым небом после жалоб жителей прилегающих районов на шум. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Независимый музыкальный коллектив Cream Team, который с 2023 года проводит в Distripark танцевальные мероприятия Ice Cream Sundays, 16 октября получил уведомление от администрации площадки о введении более строгих ограничений. По словам сооснователя коллектива Джейка Камачо, организаторам сообщили, что проведение мероприятий в прежнем формате в ближайшее время будет невозможным.

Жалобы на шум

Tanjong Pagar Distripark на Keppel Road принадлежит компании Mapletree; на его территории также расположен Сингапурский художественный музей. Mapletree заявила, что громкая музыка во время мероприятий под открытым небом может причинять неудобства соседям и окружающему сообществу. Компания сообщила, что попросит арендаторов и лицензиатов временно отказаться от мероприятий, которые могут вызывать такие неудобства.

По словам Камачо, команда Ice Cream Sundays получила первую жалобу на шум в августе. Она была направлена анонимным письмом организаторам и нескольким государственным учреждениям; в переписке также упоминались другие мероприятия в Distripark. Последнее мероприятие Ice Cream Sundays перед уведомлением о паузе состоялось 3 октября позади блока 37 — его перенесли дальше от жилых зданий через дорогу.

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Камачо отметил, что коллектив также изменил расположение акустических систем, чтобы снизить уровень звука в направлении жилой застройки, и во время мероприятий каждые два часа измерял уровень шума в децибелах.

Поиск альтернативных площадок

Организаторы назвали Distripark важной площадкой благодаря его доступности и вместимости. Мероприятия Ice Cream Sundays могут собирать от 1 000 до 1 200 посетителей, а парковочное пространство между блоками 37 и 39 подходило для такого масштаба.

Сооснователь Culture SG Вера Сурия, чья команда провела в Distripark R&B-мероприятие SoulSet в июне, также подчеркнул, что независимым организаторам сложно найти сопоставимые по размеру и расположению площадки по приемлемой цене. Cream Team сейчас обращается к девелоперам и государственным учреждениям в поисках новых мест для проведения мероприятий.

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