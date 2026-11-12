В Сингапуре национальное водное агентство PUB начало годовое пилотное испытание дистанционно управляемой насосной машины для откачки воды с подтопленных участков. Агентство также планирует расширить испытания дорожных датчиков, которые отслеживают уровень воды на поверхности дорог в режиме реального времени, сообщает Channel NewsAsia.

Новые инструменты представили накануне сезона северо-восточного муссона, который в стране обычно длится с декабря по март. В PUB отметили, что, несмотря на развитие дренажной инфраструктуры, внезапные подтопления всё ещё происходят, в частности в низменных районах.

Гусеничная насосная машина

Дистанционно управляемая машина представляет собой компактную мобильную насосную платформу на гусеницах, предназначенную для быстрого развёртывания. Её можно направлять по неровной поверхности и по лестницам в затопленные места, чтобы откачивать воду в ближайшую дренажную систему.

Оператор может управлять техникой с расстояния до 100 метров. Это должно сократить необходимость для работников заходить в подтопленные помещения, где могут находиться опасные электрические установки. Машину предполагается использовать, в частности, в подвалах, на затопленных парковках и в туннелях.

По данным PUB, традиционному насосному оборудованию может потребоваться несколько часов на развёртывание и не менее трёх-четырёх работников. Для новой машины достаточно одного человека, который управляет ею, подключает шланги и следит за безопасностью зоны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Минимальная производительность насоса составляет 500 кубометров воды в час — этого, по оценке агентства, достаточно, чтобы откачать объём олимпийского бассейна за пять часов. Техника может непрерывно работать не менее семи часов без дозаправки, а её производительность вдвое превышает возможности переносных насосов, используемых подрядчиками PUB.

Датчики у дорог

Дорожные датчики устанавливают в водоприёмных камерах вдоль бордюров. Они должны фиксировать воду сразу после её накопления на дорожном покрытии. В ходе шестимесячного испытания, которое PUB проводило с конца 2025 года и которое охватило предыдущий сезон муссонов, агентство установило 30 таких устройств в местах, склонных к подтоплениям, в том числе на Кингс-роуд, Крейг-роуд и Балморал-роуд.

После обнадёживающих результатов PUB планирует добавить ещё 15 датчиков в районах, склонных к подтоплениям. Агентство также изучает возможность устанавливать их возле жилых объектов, чтобы жители могли раньше получать предупреждения и защищать имущество и автомобили.

В перспективе датчики хотят объединить в единую автоматизированную систему с имеющимися измерителями уровня воды и видеоаналитикой камер наблюдения. Сейчас у PUB более 1200 датчиков уровня воды в дренажных каналах и более 700 камер видеонаблюдения. До конца 2028 года агентство планирует установить ещё около 500 датчиков и 200 камер.

Читай нас в