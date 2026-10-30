В Сингапуре разыскивают двух человек после ДТП с двумя погибшими — Channel NewsAsia
В Сингапуре полиция разыскивает мужчину и женщину, которые, по предварительным данным, покинули место аварии в районе Тампинес. В ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла погибли 24-летний мотоциклист и его 24-летняя пассажирка.
Авария на Tampines Avenue 12
Столкновение произошло около 22:35 29 октября на Tampines Avenue 12. Мотоциклиста и пассажирку доставили в больницу без сознания, где они позднее умерли.
Как сообщает Channel NewsAsia, когда правоохранители прибыли на место, водителя-мужчины и пассажирки одного из автомобилей там не было.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Поиски продолжаются
Полиция заявила, что предварительное расследование указывает: эти двое покинули место аварии после столкновения. Правоохранители устанавливают их местонахождение.
Водительницу другого автомобиля, 25-летнюю женщину, также доставили в больницу. Она была в сознании. Расследование обстоятельств аварии продолжается.