В Сингапуре полиция разыскивает мужчину и женщину, которые, по предварительным данным, покинули место аварии в районе Тампинес. В ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла погибли 24-летний мотоциклист и его 24-летняя пассажирка.

Авария на Tampines Avenue 12

Столкновение произошло около 22:35 29 октября на Tampines Avenue 12. Мотоциклиста и пассажирку доставили в больницу без сознания, где они позднее умерли.

Как сообщает Channel NewsAsia, когда правоохранители прибыли на место, водителя-мужчины и пассажирки одного из автомобилей там не было.

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Поиски продолжаются

Полиция заявила, что предварительное расследование указывает: эти двое покинули место аварии после столкновения. Правоохранители устанавливают их местонахождение.

Водительницу другого автомобиля, 25-летнюю женщину, также доставили в больницу. Она была в сознании. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

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