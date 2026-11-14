В Сингапуре в результате киберинцидента в системе поставщика медицинских услуг Fullerton Health были скомпрометированы записи примерно 140 тысяч владельцев разрешений на работу. Около 43 тысяч записей касались людей, чьи разрешения уже утратили силу, сообщает Channel NewsAsia.

Какие данные могли быть скомпрометированы

Инцидент касался программы первичной медицинской помощи трудовым мигрантам Migrant Worker Primary Care Plan. Согласно предварительным результатам расследования, могли быть скомпрометированы полные имена работников, иностранные идентификационные номера, даты рождения, номера мобильных телефонов, электронные и домашние адреса.

В Fullerton Health заявили, что сведения о здоровье, медицинские данные и личная финансовая информация не были скомпрометированы. Компания сообщила, что узнала об инциденте 31 октября, а 9 ноября опубликовала сообщение о нем, не назвав тогда количество затронутых записей.

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Реакция компании и властей

После инцидента Fullerton Health изолировала сервер, обеспечивавший работу программы, и ввела меры предосторожности в своей сети. Компания создает новый сервер для портала регистрации в программе; старый сервер повторно использоваться не будет. Ее поставщик услуг мониторинга безопасности Logicalis в ходе предварительной проверки не выявил признаков аномалий или нарушений безопасности среди ИТ-активов Fullerton Health, которые он контролирует.

Работников, чьи записи затронул инцидент, дважды уведомили через работодателей. Министерство трудовых ресурсов Сингапура также направляло уведомления напрямую через приложение FWMOMCare на языках, которыми владеют работники. Им посоветовали с осторожностью относиться к нежелательным электронным письмам, звонкам и сообщениям с запросами персональных данных.

Комиссия по защите персональных данных Сингапура заявила, что предварительные данные указывают на оппортунистические атаки, использующие распространенные уязвимости ИТ-систем. По ее оценке, очевидной связи между последними инцидентами утечки данных нет.

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